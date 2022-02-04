Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e çok sürpriz talip var! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in talipleri bir türlü bitmiyor. Arsenal'dan transfer edilen Mesut, geldiğinden beri istenilen performansı yakalayamadı. Vitor Pereira ile anlaşamayan ve istediği forma şansını tam anlamıyla bulamayan Mesut'un İsmail Kartal ile çıkışa geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezon ise Löw ile anlaşan Fenerbahçe, Alman teknik adamın Mesut ile arasındaki bağ nedeniyle farklı bir performansa ulaşabileceği konuşuluyor.

BARCELONA İSTEMİŞTİ

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sezon başında Barcelona'nın Mesut Özil'i istediğini ifade etmişti. Hatta Barcelona teknik heyetinden Abidal'in devreye girerek Fenerbahçe yetkilileriyle bile görüştüğünü söylemişti. Fenerbahçe bu teklifi reddederek yıldız futbolcuyla devam kararı almıştı.

SÜRPRİZ TALİP!

Mesut Özil'e bu kez de Güney Asya'dan bir talip var. Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon kulübünün sahiplerinden olan Rudy Salim, "Mesut Özil ile ilgili yoğun bir görüşmemiz var. Onu buraya getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.



