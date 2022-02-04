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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e çok sürpriz talip var! Gidiyor mu?

04.02.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'e sürpriz bir talip çıktı. Sezon başında da Barcelona'nın Mesut'u istediği fakat Fenerbahçe'nin reddettiği öğrenilmişti. Sarı-lacivertli takımda bir türlü istenilen performansı yakalayamayan dünya yıldızı için diğer takımlar adeta pusuya yatmış durumda... Fenerbahçe'nin satılık listesine koymasını beklemeden teklif yapan bile var! Özil'e Asya'dan sürpriz bir talip çıktı. Mesut'un ne karar vereceği henüz bilinmiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e çok sürpriz talip var! Gidiyor mu?
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in talipleri bir türlü bitmiyor. Arsenal'dan transfer edilen Mesut, geldiğinden beri istenilen performansı yakalayamadı. Vitor Pereira ile anlaşamayan ve istediği forma şansını tam anlamıyla bulamayan Mesut'un İsmail Kartal ile çıkışa geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezon ise Löw ile anlaşan Fenerbahçe, Alman teknik adamın Mesut ile arasındaki bağ nedeniyle farklı bir performansa ulaşabileceği konuşuluyor.

BARCELONA İSTEMİŞTİ

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sezon başında Barcelona'nın Mesut Özil'i istediğini ifade etmişti. Hatta Barcelona teknik heyetinden Abidal'in devreye girerek Fenerbahçe yetkilileriyle bile görüştüğünü söylemişti. Fenerbahçe bu teklifi reddederek yıldız futbolcuyla devam kararı almıştı.

SÜRPRİZ TALİP!

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Mesut Özil'e bu kez de Güney Asya'dan bir talip var. Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon kulübünün sahiplerinden olan Rudy Salim, "Mesut Özil ile ilgili yoğun bir görüşmemiz var. Onu buraya getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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