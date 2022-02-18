Son dakika: Fenerbahçe'nin kaybettiği gece sonrası olay sözler! 'Bilerek yapmıyorsun'

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe taraftarını 3-2 biten maç sonunda futbolcuları yuhaladı. Maç sonunda konuşan İsmail Kartal 'Taraftar ayıp ediyor' dedi. Fenerbahçe'nin yediği ilk gol de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Berke'nin yerine kaleye geçen Altay da yenilen gollere çare olamadı.

SLAVİA PRAG MAÇI SONRASI OLAY SÖZLER! 'BİLEREK...'

Fenerbahçe, dün akşam favori olarak çıktığı maçta Çek temsilcisi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Avantajı rakibine veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Maç sonunda taraftardan tepki vardı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Deplasmanda gol kuralı kalktığı için 24 Şubat Perşembe günü Prag'ta oynanacak maçta Fenerbahçe'ye tur için 2 farklı galibiyet gerekiyor. Her türlü beraberlik rakibin işine yarayacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda tek farklı galibiyeti halinde karşılaşma uzatmaya gidecek.

USTA YAZARDAN DİKKAT ÇEKEN YAZI!

Fenerbahçe'yi uzun seneler boyunca yakından takip eden Gürcan Bilgiç, Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında maçı yorumladı.

'Devre bittiğinde sadece yenilen golün şoku yoktu Fenerbahçe adına... Tüm sahaya kilitler asan bir rakip karşısında "çaresizlik" ile hiçbir şey yapamayanları izliyorduk. Fenerbahçe'nin beklerinin başına bile nöbetçi diken Çek hoca, pozisyon bulmak adına sadece hataların yapılmasını bekledi. Kaptırılan toplar, isabetsiz paslar derken, kendi stoperinin (Kim Min Jae) yaptığı asist ile buhrana girdiler. Kötü gideni düzeltmek adına yedek kulübesine baktığınızda "Bir şey yapar" dediğiniz oyuncu da yok. Sakatlıktan çıkan Ozan Tufan ile birlikte Berisha ve elmacık kemiği kırık Serdar Dursun.

Sen oyun kuramıyorsun, topu rakip kaleye "bilerek" taşıyamıyorsun. Bu arada yardımlaşma da yok. Karşılığında ise klasik Fenerbahçe hastalığında, detayları doğru keşfetmiş bir Slavia pususu var. İkinci yarının kendi coşkusunda direkten dönen top, Pelkas'ın beraberlik sayısı ile birlikte birden bire Kadıköy eski havasını buldu. Seyirci maça döndü ama hatalar maçı terk etmedi. Üst üste gelen iki Slavia golünde de ataklar Fenerbahçeli oyuncuların pasları ile başladı.

Yanındaki oyuncuya topu aktaramayan oyuncular var sahada. İsmail Kartal bir gün önce çok iyi hazırlandıkları söyledi. Bu baskıyı hesap etmemeleri mümkün değil. Bu kalite sınavından takımca kaldılar. Bir bakış açısında önemli oyuncuların yokluğu mazerettir. Bir başkasında dört yıldır beraber oynayıp, böylesine tam saha baskıyı sıkıntısız yapan rakibin hakkını da verebilirsiniz. Ancak 10 gün önce üç hedef vardı. Şimdi ise her Kadıköy'de sahaya çıktığında taraftarın öfkesinden korkarak sahaya çıkacak bir takım oluştu.'



