Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Yılmaz Vural'dan açıklama: Bazı yöneticilerle görüştüm

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması geldi. Son dakika haberine göre deneyimli teknik adam Fenerbahçe'yi çok istediğini belirterek bazı yöneticilerle görüştüğünü söyledi. Sarı-lacivertli ekibe çok iyi top oynatacağını iddia eden Vural "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir." dedi.

SON DAKİKA | YILMAZ VURAL FENERBAHÇE İDDİALARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. TGRT Haber'de yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni'nde konuşan Yılmaz Vural Fenerbahçe'yi çok istediğini belirterek, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu.

YILMAZ VURAL: İNŞALLAH ALİ BEYİ İKNA EDERLER

Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

