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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızına Hollanda'dan kanca!

18.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluk noktasından çok uzakta kalan Fenerbahçe'de başarılı bir performansa imza atan Altay Bayındır için Hollanda devinden ilgi mektubu geldi. Sarı - lacivertli kulübün de milli kaleci için belirlediği bonservis bedeli belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızına Hollanda'dan kanca!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da istediği hedeflerden uzak kalan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.

Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.

Ajax'ın resmi teklifini iletmesi durumunda ise Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği de ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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