Son dakika: Fenerbahçe yeni yıldızı Joshua King'i İstanbul'a getiriyor! İngiltere'den Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur transferleri gerçekleşmiş, yeni takviyeler için çalışmalar ise hızlanmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve oynadığı son provada İngiliz ekibi Hull City'yi 2-0 mağlup eden sarı - lacivertli ekibin hücum hattına yapacağı takviyeler merakla bekleniyordu.

MERGIM BERISHA GÖZDEN DÜŞTÜ

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, Avusturya kampında Jorge Jesus'un gözünden düştü. Şimdiden 4 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine transfer edeceği ismi de buldu.

JOSHUA KING GELİYOR

Sabah Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Norveçli forvet Joshua King ile her konuda anlaşmaya vardı. Kariyerinin çoğunu İngiltere'de geçiren ve Watford'daki kontratı sona eren 30 yaşındaki futbolcunun, resmi sözleşmeyi imzalamak için birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

5 GOL - 3 ASİST

Norveçli futbolcu, geçen sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 5 gol attı, 3 de asist kaydetti. 1.87 boyundaki oyuncu, kariyerinde Manchester United, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth ve Everton takımlarında oynadı.

BİR FORVET DAHA ALINACAK, LİSTE BAŞI SÖRLOTH

Ancak Fenerbahçe, santrfor transferini King ile tamamlamayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un 4-1-3-2 sisteminin ileri ucunda oynaması için başka bir oyuncunun daha kadroya katılacağı öğrenildi. Bu bölge için listenin ilk sırasında Alexander Sörloth var.



