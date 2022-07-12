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Son dakika: Fenerbahçe yeni yıldızı Joshua King'i İstanbul'a getiriyor! İngiltere'den Kadıköy'e...

12.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yeni sezon çalışmalarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde son hazırlık maçında Hull City'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler, hücum hattına yapılacak olan transferlere çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerin Watford ile kontratı biten Joshua King ile anlaşmaya vardığı ve Norveçli futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe yeni yıldızı Joshua King'i İstanbul'a getiriyor! İngiltere'den Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur transferleri gerçekleşmiş, yeni takviyeler için çalışmalar ise hızlanmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve oynadığı son provada İngiliz ekibi Hull City'yi 2-0 mağlup eden sarı - lacivertli ekibin hücum hattına yapacağı takviyeler merakla bekleniyordu.

MERGIM BERISHA GÖZDEN DÜŞTÜ

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Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, Avusturya kampında Jorge Jesus'un gözünden düştü. Şimdiden 4 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine transfer edeceği ismi de buldu.

JOSHUA KING GELİYOR

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Sabah Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Norveçli forvet Joshua King ile her konuda anlaşmaya vardı. Kariyerinin çoğunu İngiltere'de geçiren ve Watford'daki kontratı sona eren 30 yaşındaki futbolcunun, resmi sözleşmeyi imzalamak için birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

5 GOL - 3 ASİST

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Norveçli futbolcu, geçen sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 5 gol attı, 3 de asist kaydetti. 1.87 boyundaki oyuncu, kariyerinde Manchester United, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth ve Everton takımlarında oynadı.

BİR FORVET DAHA ALINACAK, LİSTE BAŞI SÖRLOTH

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Ancak Fenerbahçe, santrfor transferini King ile tamamlamayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un 4-1-3-2 sisteminin ileri ucunda oynaması için başka bir oyuncunun daha kadroya katılacağı öğrenildi. Bu bölge için listenin ilk sırasında Alexander Sörloth var.


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