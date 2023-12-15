SON DAKİKA: Fitness merkezinde bireysel olarak çalışırken, sakatlandı! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine öncesi Sergio Oliveira şoku

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklandı.

TEK BAŞINA ÇALIŞIRKEN SAKATLANDI

Yapılan açıklamada Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirildi.

İKİ HAFTA SONRA DERBİ

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Oliveira'nın bu maça yetişip yetişmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."







