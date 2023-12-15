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SON DAKİKA: Fitness merkezinde bireysel olarak çalışırken, sakatlandı! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine öncesi Sergio Oliveira şoku

15.12.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Galatasaray'dan yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu Sergio Oliveria'nın bireysel olarak fitness merkezinde çalışırken yaşadığı sakatlık sonrası göğüs kasının koptuğu açıklandı. İşte detaylar...

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklandı.

TEK BAŞINA ÇALIŞIRKEN SAKATLANDI

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Yapılan açıklamada Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirildi.

İKİ HAFTA SONRA DERBİ

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Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Oliveira'nın bu maça yetişip yetişmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."


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