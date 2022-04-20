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Son dakika: Fransa'ya damga vuran gol kralı, Süper Lig'e geliyor!

20.04.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında kalan ve Sergen Yalçın ile Önder Karaveli sonrasında göreve Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, yeni sezonda bambaşka bir profil sergilemek istiyor. Hücum hattını değiştirmek isteyen siyah - beyazlılar, hedefine Fransa 2. Ligi'nde gol krallığını sürdüren ve Lionel Messi ile Neymar'dan fazla gol atan Rhys Healey’i aldı.

Son dakika: Fransa'ya damga vuran gol kralı, Süper Lig'e geliyor!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Beşiktaş, sezona teknik direktör Sergen Yalçın ile başlamış ancak kötü sonuçların ardından yolları ayırma kararı alarak göreve Önder Karaveli'yi getirmişti. Karaveli'nin de ayrılığı sonrasında Valerien Ismael ile anlaşan siyah - beyazlılar, yeni sezon planlamasını bu hocayla yapmak için harekete geçti ve ilk transfer hedefini belirledi.

HÜCUM HATTINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Süper Lig ’de sezonun tamamlanması sonrasında kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş Yönetimi, en büyük değişimlerden birini hücum hattında yapacak.

BATSHUAYI VE LARIN GİDİYOR

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Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’yi lig bitiminde İngiltere’ye yollayacak olan Siyah-Beyazlılar, sözleşme yenileme görüşmelerinde orta noktayı bulamadığı Cyle Larin’e de teşekkür edip yollarını ayıracak.

GÜVEN YALÇIN BELİRSİZ

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Ek olarak takımın bir diğer golcüsü Güven Yalçın’ın sezon sonunda bitecek olan kontratıyla ilgili de belirsizlik sürüyor. Elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetime son bir öneri de teknik direktör Valerien Ismael’den geldi.

30 MAÇTA 20 GOL

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Fransız teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme sonrasında Lig 2’de Toulouse formasıyla 30 maçta 20 gol atarak krallık yarışında açık ara zirvede bulunan Rhys Healey’in alınmasını istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Bu gelişme sonrasında idarecilerin, 27 yaşındaki İngiliz golcüyü de planları arasına eklediği öğrenildi. 1,80’lik golcü, forvet hattında santrfora ek olarak sol kanatta da görev yapabiliyor. Attığı 20 golün 6’sını kafayla kaydeden Healey’in kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve 2 milyon Euro’luk değeri bulunuyor.


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