SON DAKİKA | Futbol Federasyonu'ndan sözleşmelere ilişkin tavsiye kararı

TFF, kulüpler ve futbolcular arasındaki sözleşmelerden doğabilecek anlaşmazlıklar için tavsiye karar açıkladı.

'Sözleşmelere İlişkin TFF Tavsiye Kararı' başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bütün dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm futbol müsabakalarının durdurulmasına yol açması ve tarafların sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinin mümkün olmaması üzerine futbolcuları, teknik adamları ve kulüpleri korumak için tavsiye kararları almış ve bunu tüm ulusal federasyonlarla paylaşmıştır.

Bu yaşanan olağanüstü durum karşısında taraflar arasında doğabilecek sözleşmelere dayalı uyuşmazlıkların önüne geçmek ve futbolcularımızın, teknik adamlarımızın, kulüplerimizin ekonomik durumlarını koruyabilmek adına uzlaşmayı teşvik edici ve FIFA tavsiye kararlarına uyumlu olarak TFF Yönetim Kurulu 06.05.2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında sözleşmelere ilişkin aşağıdaki tavsiye kararını almıştır:

SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TFF TAVSİYELERİ

Covid-19 salgını nedeniyle futbol ekonomisinin sekteye uğramış olduğu ve FIFA'nın da konuya ilişkin çözüm önerileri dikkate alınarak; sözleşmeye dayalı ihtilafların oluşmasını önlemek, kulüpler, futbolcular ve teknik adamların yeni ekonomik koşullara uyumunu sağlamak amacıyla Federasyonumuz taraflara aşağıdaki hususları tavsiye etmektedir: