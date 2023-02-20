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Son dakika: Galatasaray'a yazılmıştı, kulübünden olay yaratan açıklama geldi: "Yazıklar olsun!"

20.02.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından profesyonel futbol müsabakalarına ara verilmiş ve ara transfer dönemi uzatılmıştı. Kadrosuna Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'ın gündemine Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan'ın geldiği iddia edilmişti. Oyuncunun menajerinden sonra kulüpten de resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a yazılmıştı, kulübünden olay yaratan açıklama geldi: "Yazıklar olsun!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından mart ayının başına kadar ertelenmişti. Bununla birlikte ara transfer dönemi de uzatılmıştı. Afet bölgesine yardım için çalışmalar yürüten Galatasaray, transferde de önemli takviyeler yapmıştı.

Hücum hattına Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu katan sarı - kırmızılılar, ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi de renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY İDDİASI

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Galatasaray'ın gündemine 'geleceğin en büyük yıldızı' olarak gösterilen Arsen Zakharyan'ın geldiği iddia edilmişti.

Aslan'ın oyuncu için 15 milyon euroluk bir teklif sunduğu, oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon euro maaş vermeyi öne sürdüğü ifade edilmişti.

"HERHANGİ BİR ŞEY BİLMİYORUZ"

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Konuya ilişkin ilk açıklama, Zakharyan'ın menajeri Pavel Andreev'den gelmişti. 19 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Arsen Zakharyan ve ben bu konuda herhangi bir şey bilmiyoruz." demişti.

"GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM"

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Oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ise bir gazetecinin ortaya attığı iddia sonrası açıklama yayımladı. Başarılı futbolcunun, "Galatasaray'a gitmeyi çok istiyorum, transferin gerçekleşmesini umuyorum. Görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.

"YAZIKLAR OLSUN"

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Dinamo Moskova'nın Twitter hesabından ise, "Bu demeç kesinlikle yalan. Yazıklar olsun! Arsen seninle hiç konuşmadı." sözleri yer aldı.

Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maça çıkan 19 yaşındaki 10 numara, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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