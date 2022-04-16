Son dakika: Galatasaray'da büyük kriz! Yıldız oyuncu isyan etti: "Beni neden aldınız?"

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin oldukça altında kalan Galatasaray'ın yüzü, transferlerinden de gülmemişti. Victor Nelsson haricinde transfer edilen oyunculardan istenen performansı alamayan sarı - kırmızılılarda devre arasında kadroya katılan oyuncu isyan çıkardı.

GEDSON FERNANDES OLMAMIŞTI

Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden çok uzakta kalan Galatasaray, devre arasında Benfica'dan Gedson Fernandes'in transferini bitirmek istemiş ancak başkan Burak Elmas'ın vazgeçmesi sonrasında Beşiktaş Portekizli yıldızın bonservisini alıp, Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.

ROTA, PULGAR'A KIRILMIŞTI

Gedson Fernandes transferini rafa kaldıran sarı - kırmızılılar, Fiorentina'da oynayan Erick Pulgar'a yönelmişti.

90 DAKİKAYI TAMAMLADIĞI MAÇ YOK

Başkan Burak Elmas, Şilili orta sahayı transfer etti fakat Pulgar, neredeyse ortalıkta gözükmedi. Süper Lig'de 5 karşılaşmaya çıkan Pulgar'ın 90 dakikayı tamamladığı maç sayısının olmaması dikkat çekti.

SKORA KATKI YAPAMADI

28 yaşındaki futbolcu; Alanyaspor maçında 8, Kayserispor'a karşı 10, Göztepe mücadelesinde 61, Konyaspor müsabakasında 59 ve Karagümrük karşılaşmasında 26 dakika sahada kaldı. Görev aldığı dakikalar boyunca skora katkı veremedi.

DOSTLUK MAÇINDA BİLE 46 DAKİKA OYNADI

Erick Pulgar'ın Süper Lig dışında Dinamo Kiev ile oynanan dostluk maçında da 46 dakika süre alması dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Dinamo Kiev ile oynanan mücadelede Pulgar'ı ilk 11'de sahaya sürdü ancak ikinci yarının hemen başında oyundan aldı.

11.8 MİLYON TL

Erick Pulgar yarım sezon için Galatasaray ile 750 bin Euro karşılığında anlaştı... Şilili orta saha oyuncusu Sarı-Kırmızılılar'dan 11.8 milyon lira almış olacak.

"BENİ NİYE TRANSFER ETTİLER?"

Ara transfer döneminde yarım sezonluğuna kiralanan Erick Pulgar'ın forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu öğrenildi.

Fiorentina'dan kiralanan oyuncunun, "Eğer oynamayacaksam beni niye transfer ettiler?" diye yakındığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 kez ilk 11'de forma giyebildi. Dinamo Kiev maçına ilk 11'de çıkan Şilili, Torrent tarafından oyundan çıkartılan ilk oyuncu oldu.



