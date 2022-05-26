Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yandı! Necati Ateş'ten paylaşım...

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimini beklerken, taraftarlar bir yandan da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Domenec Torrent'in yerine hangi çalıştırıcının geleceğini merak ediyor.
Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Necati Ateş'in sosyal medyadaki yeni profil fotoğrafını "Fatih Terim"li seçmesi, akılları karıştırdı.
Profil resmini değiştirmesinin ardından "#YeniProfilResmi" etiketiyle bir de tvit atarak değişikliği duyuran Ateş'in bu hareketi camiaya bir mesaj olarak algılandı.
Bu değişiklik taraftarların dikkatinden kaçmazken, yeni yönetimle eski teknik heyetin dönebileceği iddia edildi. Öte yandan taraftarlar da bu paylaşım sonrası sosyal medyada "Hazırlıklar başlasın, İmparator geri dönüyor" tarzı yorumlarda bulundular.
Başkan adaylarından Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği biliniyor.
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