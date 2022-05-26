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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yandı! Necati Ateş'ten paylaşım...

26.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Domenec Torrent'in yerine hangi teknik direktörün görev alacağı da kafalarda soru işareti oluşturuyordu. Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük yapan Necati Ateş'in paylaşımı, "Geri dönüş" iddialarını alevlendirdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yandı! Necati Ateş'ten paylaşım...

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimini beklerken, taraftarlar bir yandan da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Domenec Torrent'in yerine hangi çalıştırıcının geleceğini merak ediyor.

ATEŞİ YAKTI

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Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Necati Ateş'in sosyal medyadaki yeni profil fotoğrafını "Fatih Terim"li seçmesi, akılları karıştırdı.

CAMİAYA BİR MESAJ MI?

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Profil resmini değiştirmesinin ardından "#YeniProfilResmi" etiketiyle bir de tvit atarak değişikliği duyuran Ateş'in bu hareketi camiaya bir mesaj olarak algılandı.

"YENİ YÖNETİMLE DÖNECEKLER"

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Bu değişiklik taraftarların dikkatinden kaçmazken, yeni yönetimle eski teknik heyetin dönebileceği iddia edildi. Öte yandan taraftarlar da bu paylaşım sonrası sosyal medyada "Hazırlıklar başlasın, İmparator geri dönüyor" tarzı yorumlarda bulundular.

ÖZBEK İSTİYOR

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Başkan adaylarından Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği biliniyor.

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