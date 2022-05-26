Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor! Dünya devine gidiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'a iki sezon önce transfer olan ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonun sonunda sosyal medyadan adeta veda eder gibi bir açıklama yaparken Almanya'dan flaş bir iddia geldi.
Alman basını, Borussia Dortmund'da göreve getirilen yeni Teknik Direktör Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini çok istediğini iddia etti.
Habere göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.
Galatasaray'la 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na, Dortmund'un yanı sıra, birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor.
Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi. Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu. (Akşam)
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