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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor! Dünya devine gidiyor...

26.05.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezonu kötü geçiren Galatasaray'da performansıyla taraftarlara adeta teselli olan Kerem Aktürkoğlu, ligin bitimiyle beraber yaptığı paylaşımla sarı - kırmızılı camiaya veda eder gibi bir paylaşımda bulunmuştu. Alman basını, Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor! Dünya devine gidiyor...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'a iki sezon önce transfer olan ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonun sonunda sosyal medyadan adeta veda eder gibi bir açıklama yaparken Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

DORTMUND PEŞİNDE

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Alman basını, Borussia Dortmund'da göreve getirilen yeni Teknik Direktör Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini çok istediğini iddia etti.

YENİ BİR REKOR

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Habere göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN İLGİSİ VAR

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Galatasaray'la 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na, Dortmund'un yanı sıra, birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

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Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi. Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu. (Akşam)

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