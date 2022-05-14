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Son dakika: Galatasaray'da Luis Campos'un ayrılığı sonrası ağır sözler! 'Hemen dava açın!'

14.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve getirilen Luis Campos, sürpriz bir kararla görevi bıraktığını açıklamış ve bu karar, sarı - kırmızılı camiada deprem etkisi yaratmıştı. Spor yazarları, Campos'un ayrılığının perde arkası hakkında yorumlarda bulundular.

Son dakika: Galatasaray'da Luis Campos'un ayrılığı sonrası ağır sözler! 'Hemen dava açın!'

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alan sarı - kırmızılı camiada Elmas'ın danışmanı Luis Campos, görevini bıraktığını açıklamıştı.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'nde Luis Campos'un görevini bırakması hakkında flaş ifadeler kullandı.

SORU: Luis Campos hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a sert eleştiriler yaparak ayrıldı. Neden bir anda gitti?

"SAÇMALIK!"

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LEVENT TÜZEMEN: Luis Campos'un, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili yaptığı yorumları tamamen saçmalık olarak görüyorum. 4 ayda cebine 400 bin Euro'yu koyan Campos'un, Galatasaray'ı ve Galatasaray'ın geleceğini düşünmediğini söylemeliyim.

"G.SARAY BAHANE, PARA ŞAHANE"

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LEVENT TÜZEMEN: Portekizli'nin felsefesinin "Galatasaray bahane, kazanacağın para şahane" olduğunu vurguluyorum. Böylesine sıradan bir ismin asırlık bir kulübü yerden yere vurup kaçarcasına gitmeye hiç ama hiç hakkı yok.

"BURAK ELMAS DAVA AÇSIN"

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LEVENT TÜZEMEN: Kulübün başına Luis Campos'u getiren başkan Burak Elmas, camianın, Portekizli'nin söylemleriyle ilgili duyduğu rahatsızlığa da hemen el koymalıdır. Luis Campos'un söylemleri utanç vericidir, üstü kapatılmamalıdır. Gerekirse G.Saray Başkanı Burak Elmas, Campos'a G.Saray'ı küçük düşürücü söylemlerinden dolayı dava açmalıdır.

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