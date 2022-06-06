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Son dakika: Galatasaray'da Nef Stadyumu'nun adı değişiyor! Yeni isim, taraftarları çok sevindirecek...

06.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesinde birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor. Bu iddialar arasında en dikkat çekeni Nef Stadyumu'nun adının değişeceğine dair olandı. Adaylar arasında yer alan Dursun Özbek'in seçim projelerinden birinin bu olduğu öne sürülürken, Galatasaray taraftarları heyecanlandı.

Son dakika: Galatasaray'da Nef Stadyumu'nun adı değişiyor! Yeni isim, taraftarları çok sevindirecek...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı.

Önce 30 Nisan'da yapılacağı açıklanan seçim, istinaf mahkemesinin karara tedbir koyması nedeniyle 11 Haziran'a ertelenmişti.

İKİ ADAY VAR

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Yaşanan bu gelişme sonrasında Metin Öztürk, ekibiyle birlikte Dursun Özbek'in takımına katıldı ve adaylıktan çekildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek isimlerinin adaylıklarıyla seçime girecek olan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.

ÖZBEK'TEN FLAŞ HAMLE

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Seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Dursun Özbek'in NEF Stadyumu'nun adını değiştireceği iddiası büyük ses getirdi.

ALİ SAMİ YEN OLACAK!

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Sarı - kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

SEÇİM SONRASINDA RESMİ AÇIKLAMA

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Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi.


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