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Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'a 'hoş geldin' hediyesi Real Madrid'den! Isco bombası...

28.06.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından teknik direktörlüğe Okan Buruk getirilmişti. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün orta saha transferi için çalışma yapacaklarını belirtmesinin ardından birçok oyuncunun ismi gündeme gelmişti. Sarı - kırmızılıların Real Madrid'den ayrılan Isco için harekete geçtiği ifade edildi.

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'a 'hoş geldin' hediyesi Real Madrid'den! Isco bombası...
Isco

Isco

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahayı yıldız bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesi ile Real Madrid'den ayrılacak olan Isco ile yakından ilgileniyor.

BURUK İÇİN ÖNEMLİ

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Ayrıca geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Sarı-Kırmızılı ekibin yeniden şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak istediği ve tecrübeli yıldızın teknik direktör Okan Buruk'un planlarının önemli bir parçası olabileceği belirtiliyor.

TALİPLERİ FAZLA

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Isco'nun henüz gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak tecrübeli orta sahanın birçok talibi bulunuyor. İspanyol ekipleri Real Betis ve Sevilla futbolcu ile ilgilenirken iki takımın teknik direktörleri Manuel Pellegrini ve Julen Lopetegui, futbolcuyu kadrolarında görmek istiyorlar.

Manuel Pellegrini, oyuncunun özelliklerinin takımının sistemine ve felsefesine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünürken, Julen Lopetegui ise Isco'yu İspanya Milli Takımı'ndan yakından tanıyor.

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Galatasaray ve LaLiga takımlarının dışında Roma'nın da İspanyol futbolcuyu takipte olduğu haberde aktarılanlar arasında yer aldı.

ISCO'NUN KARARI

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Birçok takım tarafından izlenen Isco ise, birkaç yıl daha yüksek seviyelerde performans gösterebileceğini düşünüyor ve rekabetçi bir takıma transfer olmak istiyor.

2013 yılında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giydi ve 2 kez gol atma başarısı gösterdi.


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