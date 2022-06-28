Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'a 'hoş geldin' hediyesi Real Madrid'den! Isco bombası...

Son dakika haberleri: Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahayı yıldız bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesi ile Real Madrid'den ayrılacak olan Isco ile yakından ilgileniyor.

BURUK İÇİN ÖNEMLİ

Ayrıca geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Sarı-Kırmızılı ekibin yeniden şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak istediği ve tecrübeli yıldızın teknik direktör Okan Buruk'un planlarının önemli bir parçası olabileceği belirtiliyor.

TALİPLERİ FAZLA

Isco'nun henüz gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak tecrübeli orta sahanın birçok talibi bulunuyor. İspanyol ekipleri Real Betis ve Sevilla futbolcu ile ilgilenirken iki takımın teknik direktörleri Manuel Pellegrini ve Julen Lopetegui, futbolcuyu kadrolarında görmek istiyorlar.

Manuel Pellegrini, oyuncunun özelliklerinin takımının sistemine ve felsefesine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünürken, Julen Lopetegui ise Isco'yu İspanya Milli Takımı'ndan yakından tanıyor.

Galatasaray ve LaLiga takımlarının dışında Roma'nın da İspanyol futbolcuyu takipte olduğu haberde aktarılanlar arasında yer aldı.

ISCO'NUN KARARI

Birçok takım tarafından izlenen Isco ise, birkaç yıl daha yüksek seviyelerde performans gösterebileceğini düşünüyor ve rekabetçi bir takıma transfer olmak istiyor.

2013 yılında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giydi ve 2 kez gol atma başarısı gösterdi.



