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  4. Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor...

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor...

09.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray'da yeni transferlerle birlikte moraller neredeyse tavan yapmıştı. Marcao'nun İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transferi sonrası kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan Aslan'da bir ayrılık daha kapıda. Sarı - kırmızıların başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, tıpkı Marcao gibi Sevilla'nın yolunu tutmak üzere...

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk neye uğradığını şaşırdı! Yıldız isim takımdan ayrılmak istiyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkmış ve Muslera'nın penaltı kurtardığı karşılaşmada Bafetimbi Gomis'in son dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı takımın başında Süper Lig'de ilk kez maça çıkan Okan Buruk'un Galatasaray macerası 3 puanla başlamıştı.

MARCAO, SEVILLA'YA GİTMİŞTİ

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Galatasaray'da Marcao, henüz sezon başlamadan İspanya La Liga takımı Sevilla'ya transfer olmuştu. Sevilla, Brezilyalı stoper için 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ

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İspanyol ekibi, sarı - kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için de resmi teklifini iletti. Sevilla'nın Danimarkalı stoper için yaptığı ilk teklifin Marcao'nun sözleşme şartlarıyla aynı olduğu öğrenildi. Aslan savunma hattının en başarılı ve değerli ismi olan Nelsson'a gelen teklifi reddetti.

YÖNETİM EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

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Sarı-kırmızılıların, sözleşmesinde 25 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle 20 milyon euro'nun altında satmayı düşünmediği bildirildi.

NELSSON, SEVILLA'YI İSTİYOR

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Kopenhag'dan geçtiğimiz sezonun başında 7 milyon euro'ya transfer edilen Nelsson’nun ise Sevilla'nın yolunu tutmak istediği öğrenildi. Genç oyuncunun Galatasaray'dan mali yönden herhangi bir iyileştirme beklemediği ve kariyeri için Sevilla'dan gelen teklifi büyük fırsat olarak gördüğü ifade edildi. Nelsson’un Sevilla’ya gitmesi halinde İspanyol ekibinin son dönemde sarı-kırmızılı takımdan transfer ettiği oyuncular kervanına Danimarkalı stoper de katılacak. (Milliyet)


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