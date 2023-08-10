Son dakika: Galatasaray'da yılan hikayesine dönen transfer mutlu sonla bitti! Tete, resmi imzayı attı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Şu ana kadar birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - kırmızılılardan flaş bir hamle daha geldi.

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Tete'nin transferini resmen açıkladı. Sarı - kırmızılılar, oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilyalı yıldızın 3.1 milyon euro imza parası ve yıllık 2.8 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

Sarı - kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."

