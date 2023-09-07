SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılık için KAP geldi! Fredrik Midtsjö Pendikspor'a transfer oldu

SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılık için KAP geldi! Fredrik Midtsjö Pendikspor'a transfer oldu

07.09.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray’dan 30 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö’yu kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Fredrik Midtsjö Pendikspor’da! Pendikspor’umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö’yü renklerine bağladı" denildi.

Fredrik Midtsjö

Fredrik Midtsjö

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö'nün 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

MALİYETİ AÇIKLANDI

thumbs_b_c_e4ddcd9a13269ebf7cb0f84e0a27bf25

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol AŞ, şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

SADECE DEVLER LİGİ'NDE OYNADI

fredrik-midtsjo-1899127

Pendikspor da 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından paylaştı. Galatasaray'da geçen sezon 27 resmi maça çıkan Fredrik Midtsjö, bu sezon ise sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada şans bulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmileşti! Türkiye'den Arabistan'a gitti... Resmileşti! Türkiye'den Arabistan'a gitti...
Erden Timur transferi açıkladı, o sözleriyle herkesi şaşırttı! "İstifa ederim ama..." Erden Timur transferi açıkladı, o sözleriyle herkesi şaşırttı! "İstifa ederim ama..."
Sumudica, Süper Lig'e resmen geri döndü!Sumudica, Süper Lig'e resmen geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Fredrik Midtsjö Süper Lig yaşında süper li ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.