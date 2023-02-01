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SON DAKİKA: Galatasaray'dan bir imza daha! Metehan Baltacı'nın sözleşmesi uzatıldı

01.02.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bazı isimlerle yollar ayrılırken bazı isimler kadroya katılmıştı. Yönetimden yeni bir imza hamlesi daha geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan bir imza daha! Metehan Baltacı'nın sözleşmesi uzatıldı
Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Seferovic ve van Aanholt ile yollar ayrılırken, Kaan Ayhan kadroya dahil edilmişti. Sarı-Kırmızılılar iç transferde de hareketli günler geçirirken bir imza daha geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI!

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada akademiden yetişen Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, genç oyuncunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

"Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

Genç futbolcu, imzasının ardından, "Başkanımıza, yönetime ve başta Okan Hoca'ya teşekkür ederim. Bize değer veriyorlar. Biz de bunu karşılamak istiyoruz. Çok mutluyum bu imzayı attığım için. Herkese tekrar hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Galatasaray'ın geleceği Metehanlarla kuruluyor. Hem Galatasaray için hem de Metehan için hayırlı olmasını diliyorum. Onun kariyerinde her zaman Galatasaray her zaman bir marka olarak bulunacak. Kariyerinin daha ileriye gitmesi için Galatasaray her zaman kendisine yardımcı olacak. Onlar Galatasaray'ın Aslanları. Dolayısıyla bizim bünyemizden yetişmiş olması, Galatasaray'da olması ayrıca bize gurur veriyor. Allah yolunu açık etsin. Kendisine başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

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