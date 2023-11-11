Son dakika: Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı! Hatayspor maçında Mauro Icardi yerde kalınca gözler hakeme çevrildi ama...

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kolzarını paylaştı. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan karşılaşma, ev sahibi Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray'ın 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SON DAKİKADAKİ O POZİSYON

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Galatasaray'ın kullandığı kornerde Mauro Icardi, hava topuna çıkmak isterken yerde kaldı. Devam eden pozisyonda Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu auta gitti.

PENALTI İTİRAZI

Arjantinli yıldız bir süre yerde kalırken, Galatasaray cephesinden penaltı itirazı geldi. Sosyal medyadaki sarı - kırmızılı taraftarlar da pozisyonun penaltı olduğunu savundu.



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirirken, VAR odasından da herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

Bu karar sonrasında Galatasaray cephesi yoğun itirazlarda bulunurken, sarı - kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan isyan etti.





