Son dakika: Galatasaray, dünyaca ünlü efsane Henrik Larsson'un oğlu için operasyon başlattı! Jordan Larsson adım adım geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö isimlerini kadroya katan sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, yabancı bir santrforun daha transfer edileceğini açıklamıştı.

Ali Akman için Frankfurt ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

JORDAN LARSSON SÜRPRİZİ

İsveç basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Spartak Moskova ile sözleşmesini fesheden Jordan Larsson ile ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ÇOK

Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi AIK'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında; Olympiakos, Celtic, Nottingham Forest, Basel ve Mallorca'nın da transfer etmek için takip ettiği ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERECEK

Bonservisinin elinde olduğu Larsson'un kısa süre içerisinde yeni takımına karar vereceği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon AIK'de çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

HENRIK LARSSON'UN OĞLU

Kariyerinde Barcelona ve Manchester United gibi kulüpler bulunan bir dönemin efsane futbolcularından birisi olan Henrik Larsson, Galatasaray'ın gündemindeki Jordan Larsson'un babası.

Henrik Larsson, 2009 yılında ülkesinin takımı Helsingborg'da futbola veda etmişti.

