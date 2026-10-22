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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi açıklandı. Ezeli rakiplerin kozlarını paylaşacağı kritik mücadelede düdük Atilla Karaoğlan'da olacak. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 9. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, iki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede Atilla Karaoğlan’ın görev yapacağını duyurdu. FIFA kokartlı hakem, derbi öncesinde Avrupa’da da önemli bir karşılaşmayı yönetecek.

DERBİ KARAOĞLAN'IN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu! 1

DERBİ ÖNCESİ AVRUPA GÖREVİ

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde UEFA Konferans Ligi’nde de görev yapacak. Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre ekibi Lugano arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

DEV MAÇA GÜNLER KALDI

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu! 2

Süper Lig’in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak. Saat 21.30’da başlayacak karşılaşmada iki takım da kritik bir galibiyet için sahaya çıkacak.

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