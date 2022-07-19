Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk neşteri vurdu, o ismin biletini kesti! Alexandru Cicaldau olumsuz rapor!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray çalışmalarını Okan Buruk yönetiminde hız kesmeden sürdürüyor. Şu ana kadar Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı ekip transferde oldukça hareketli günler yaşıyor.

Yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekipte gelecek isimlere yer açabilmenin yanında kaynak yaratmak için de bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, Okan Buruk'tan bir isim için daha olumsuz rapor geldi.

OLUMSUZ! 'GÖNDERİLEBİLİR'

Orta sahaya yapılan takviyeler ve alınması düşünülen isimler sonrası Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau için ayrılık çanları çalmaya başladı. Yabancı kontenjanını açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Rumen oyuncunun ayrılığına da sıcak baktıkları bildirildi. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi.

"NET KARAR VERİLİR!"

Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Becali de yaptığı açıklamada, "Okan Buruk bütün oyuncuları kampta görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." açıklamasını yapmıştı.

PARDUBICE KARŞISINDA İKİNCİ YARI OYUNDAN ALDI!

Sarı-Kırmızılı ekibin son oynadığı ve 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan Pardubice mücadelesinde ilk 11'de başlayan Cicaldau, ikinci yarıda kenara alınırken yerine Hamza Yiğit Akman dahil oldu. Oyunuyla mücadele sonrası taraftarların tepkisini çeken Rumen oyuncuya birçok taraftar tepki gösterdi.



