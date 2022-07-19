SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk neşteri vurdu, o ismin biletini kesti! Alexandru Cicaldau olumsuz rapor!

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk neşteri vurdu, o ismin biletini kesti! Alexandru Cicaldau olumsuz rapor!

19.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da ayrılıklar peşpeşe yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte önce Diagne takıma veda ederken, ardından bir diğer golcü Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı. Okan Buruk Avusturya kampı sonrası oyuncular hakkında fikirlerini netleştirirken bir isim için da yönetime olumsuz rapor verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk neşteri vurdu, o ismin biletini kesti! Alexandru Cicaldau olumsuz rapor!
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray çalışmalarını Okan Buruk yönetiminde hız kesmeden sürdürüyor. Şu ana kadar Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı ekip transferde oldukça hareketli günler yaşıyor.

Yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekipte gelecek isimlere yer açabilmenin yanında kaynak yaratmak için de bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, Okan Buruk'tan bir isim için daha olumsuz rapor geldi.

OLUMSUZ! 'GÖNDERİLEBİLİR'

pokpoknmj

Orta sahaya yapılan takviyeler ve alınması düşünülen isimler sonrası Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau için ayrılık çanları çalmaya başladı. Yabancı kontenjanını açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Rumen oyuncunun ayrılığına da sıcak baktıkları bildirildi. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi.

"NET KARAR VERİLİR!"

kpok

Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Becali de yaptığı açıklamada, "Okan Buruk bütün oyuncuları kampta görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." açıklamasını yapmıştı.

PARDUBICE KARŞISINDA İKİNCİ YARI OYUNDAN ALDI!

çömm

Sarı-Kırmızılı ekibin son oynadığı ve 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan Pardubice mücadelesinde ilk 11'de başlayan Cicaldau, ikinci yarıda kenara alınırken yerine Hamza Yiğit Akman dahil oldu. Oyunuyla mücadele sonrası taraftarların tepkisini çeken Rumen oyuncuya birçok taraftar tepki gösterdi.

Screenshot_8

Screenshot_9

Screenshot_10


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni transfer mest etti! "İyi ki kaptırmamışız"Yeni transfer mest etti! "İyi ki kaptırmamışız"
''Sana yakışmadı Yusuf...'''''Sana yakışmadı Yusuf...'''
Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk cicaldau galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Gerçek açıklandı: "F.Bahçe ile anlaştı ama..."

Gerçek açıklandı: "F.Bahçe ile anlaştı ama..."

Ronaldo'dan olay hareket! Penisini büyütmek için...

Ronaldo'dan olay hareket! Penisini büyütmek için...

G.Saray'dan 'KAP' geldi, gözyaşlarını tutamadı!

G.Saray'dan 'KAP' geldi, gözyaşlarını tutamadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.