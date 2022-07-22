Son dakika Galatasaray haberleri: Başka takım mı kalmadı Yusuf? Trabzonspor taraftarı çıldırdı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fransız devi Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı için karar çıktı. Takımda düşünülmediği iddia edilen milli oyuncu bir süredir bilinmezlik içinde hayatını sürdürüyor. Liglerin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen kafasını takımına veremeyen Yusuf hakkında Lille teknik direktörü kararını verdi.

LILLE KAMPINA DAVET EDİLDİ AMA...

Geçtiğimiz sezon takımda düşünülmediği için Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan ve Rusya'da çıktığı 10 maçta 8 gol atan Yusuf Yazıcı büyüleyici bir performans ortaya koymuştu. Lille'de düşünülmeyen yıldız oyuncu takıma dönmesinin ardından beklediği tepkiyi alamadı. Gösterdiği performansa rağmen takımda yer alamayan Yusuf İçin teknik direktör Paulo Fonseca kararını açıkladı. Milli yıldızı kamp kadrosuna dahil eden Fonseca, kararını kamptan sonra verecek. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı'nın Lille kariyeri 2 hafta içinde sona erecek.

GALATASARAY'IN ADI DUYULUNCA TRABZONSPORLULAR ÇILDIRDI

Forvet arkası mevkisi için arayışlarına devam eden Galatasaray, Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye kaptırınca farklı alternatifler üzerinde çalışmaya başladı. Yusuf Yazıcı ile dirsek temasına başlayan sarı-kırmızılı yetkililer Lille'den gelecek haberi bekliyor. Bu olayın duyulmasının ardından Trabzonspor taraftarı Yusuf Yazıcı'nın sosyal medya hesaplarına ''Başka takım mı kalmadı Yusuf! Sen bizim efsanemizdin. Forma numaranı bile emekli ettik! Bu sana yakışmaz.'' yorumlarında bulundu.



