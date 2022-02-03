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Son dakika Galatasaray haberleri: Bu video paylaşım rekoru kırıyor! Gedson'un Beşiktaş'a gittiğine inanamayan Galatasaray taraftarı bakın ne yaptı...

03.02.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transferi Türkiye'de konuşulmaya devam ediyor. Galatasaraylı taraftarların inanamadığı olay hala sıcaklığını koruyor. Sarı-kırmızılı takıma transfer olmayı istemesine rağmen Beşiktaş'a imza atan yıldız futbolcu taraftarları şoke etti. Bir Galatasaray taraftarının paylaştığı video ise sosyal medyada gündem oldu. Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a gitmesine inanamayan taraftar, televizyondaki haberi görünce yönetime isyan etti.

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da taraftarlar hala şaşkın durumda. Oyuncunun geçtiğimiz hafta Galatasaray tişörtlü paylaşımından sonra transferine kesin olarak bakılırken Beşiktaş'ın devreye girip transferi bitirmesi ülkede şok etkisi yarattı. Gomis transferine bile sevinemeyen Galatasaray taraftarı Burak Elmas ve yönetimine tepkisini gösteriyor. Gedson'un Beşiktaş'a gittiğine inanamayan bir taraftar, televizyonda haberi gördüğü anda büyük şok yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu...

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ ÇALIM

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Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği Gedson Fernandes'i gece yarısı operasyonuyla kadrosuna katan ve Rizespor'a yarım sezonluk kiralayan Beşiktaş'ın bu hamlesi Türkiye'de atılan transfer çalımlarının en unutulmazı arasına girmeyi şimdiden başardı. Benfica'ya 6 milyon euro ödeyecek olan siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüne de sonraki satıştan %50 pay verecek. Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle mecburen Gedson'u Rizespor'a kiralayan Beşiktaş'ın yaptığı bu transfer gündeme damga vurdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes'e Galatasaray sorusu soruldu! Verdiği tepki olay oldu...Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes'e Galatasaray sorusu soruldu! Verdiği tepki olay oldu...

BEŞİKTAŞ'A GİTTİĞİNE İNANAMADI!

Galatasaraylı bir taraftarın Gedson'un Beşiktaş'a gittiğine inanmamasının ardından televizyonu açtığında haberi görmesi sosyal medyada gündem oldu. İlk başta böyle bir transfere ihtimal vermeyen taraftar, televizyonu açtığında gördüğü haber karşısında şoke oldu. Gedson'un Beşiktaş'a gittiğini gördükten sonra Galatasaray yönetimine isyan etti. Bu video sosyal medyada viral oldu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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