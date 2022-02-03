Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını çıldırtan Gedson Fernandes klibi! Ayaklandılar...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Taraftarın çok sevdiği isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, Galatasaraylıları adeta yıktı. Beşiktaş ile anlaşan Portekizli oyuncu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Siyah-beyazlıların Benfica ile anlaşmasından sonra isyan bayrağını açan Galatasaraylılara bir darbe de Rizespor'dan geldi. Yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Gedson'u Rizespor'a yarım sezonluk kiralamak zorunda kaldı. Rizespor'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından hazırladığı transfer videosu gündeme damga vurdu.

XXX SK GÖNDERMESİ

Çaykur Rizespor yaptığı transfer videosunda Gedson'a WhatsApp üzerinden yazılan mesajları paylaşıyor. Bir mesajda 'XXX SK' isimli sarı-kırmızılı fotoğraflı kullanıcı ''Gedson, Galatasaray'a gelmek ister misin?'' diye soru soruyor. Gedson ise bu mesaja gülerek cevap veriyor. Galatasaray taraftarını çileden çıkaran bu olay sosyal medyada gündem oldu. Rizespor'a karşı cephe alan taraftarlar Karadeniz kulübünü eleştirdi. Çaykur Rizespor'un ise bu paylaşılan videoya yorumları kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

"HAZIRIM BAŞKANIM"

Videonun devamında ise Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın aynı mesajına Gedson ''Hazırım başkanım, sabırsızlanıyorum" yanıtını verdi. Galatasaray taraftarını çok sinirlendiren bu tanıtım videosu sosyal medyada viral oldu.



