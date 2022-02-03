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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geriye dönüş sürüyor! Semih Kaya yuvaya döndü

03.02.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Semih Kaya ile anlaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geriye dönüş sürüyor! Semih Kaya yuvaya döndü

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Yeni Malatyaspor'un geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Semih Kaya Galatasaray ile anlaştı.

ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

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Galatasaray'da geriye dönüş sistemi oturtmaya çalışan ve bu bağlamda Gomis'i transfer eden Burak Elmas ve ekibi eski oyuncuları Semih Kaya ile de anlaşma sağladı. 30 yaşındaki defans oyuncusu yarım sezonluk anlaşmayı kabul etti.

TORRENT ONAY VERDİ

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Galatasaray yönetimin teknik direktör Domemec Torrent ile görüşüp karar verdiği Semih Kaya önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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