Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geriye dönüş sürüyor! Semih Kaya yuvaya döndü

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Yeni Malatyaspor'un geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Semih Kaya Galatasaray ile anlaştı.

ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Galatasaray'da geriye dönüş sistemi oturtmaya çalışan ve bu bağlamda Gomis'i transfer eden Burak Elmas ve ekibi eski oyuncuları Semih Kaya ile de anlaşma sağladı. 30 yaşındaki defans oyuncusu yarım sezonluk anlaşmayı kabul etti.

TORRENT ONAY VERDİ

Galatasaray yönetimin teknik direktör Domemec Torrent ile görüşüp karar verdiği Semih Kaya önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

