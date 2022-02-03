Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Gedson Fernandes intikamı Beşiktaş'a ağır olacak! Can Bozdoğan ve Cyle Larin...

Son dakika Galatasaray haberleri... Beşiktaş'ta sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'a Galatasaray talip oldu. Beşiktaşlı taraftarlara kısa sürede kendini beğendiren genç oyuncu için sarı-kırmızılıların devrede olduğu öğrenildi. Gedson Fernandes transferinin ardından gözünü karartan Burak Elmas'ın yöneticilerine rapor verdiği ve bu transfer için görüşmelere başladıkları öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMEK İÇİN İZİN

Galatasaray yönetimi, Schalke 04 ile irtibat kurarak genç oyuncu için 1.5 milyon euro gibi bir bedeli ödemeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Can Bozdoğan'ın menajeri ile de görüşmek için randevu talep edildi. Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinin ardından gözünü kararttığı ve Beşiktaş'ın talip olacağı oyunculara da artık talip olacağı gelen bilgiler arasında.

CYLE LARIN'E TEKLİF YAPILABİLİR

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin ile bir türlü anlaşılamadı. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyon euro teklifini reddedip 2.1 milyon euro isteyen golcü oyuncu ile yollar ayrılabilir. Siyah-beyazlı yönetimin önerdiği bu rakamın 1 TL bile üstüne çıkmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın da bu haberin ardından Larin için girişimlere hazırlandığı bilgisi aktarıldı.



