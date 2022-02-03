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Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis sözleşmesindeki o maddeye cevap verdi! ''Galatasaray'ın küme düşmesi...''

03.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Gomis transferi taraftarı bir nebze olsa da mutlu etse de Fransız golcünün sözleşmesindeki madde taraftarları çok üzmüştü. Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon euro kazanacak olan yıldız oyuncu sözleşmesine ''Galatasaray bu sezon küme düşmezse 250 bin euro daha ödenecek'' maddesi koydurduğu iddia edilmişti. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamayla dedikodulara son noktayı koydu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis sözleşmesindeki o maddeye cevap verdi! ''Galatasaray'ın küme düşmesi...''

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gomis'i özel uçakla Türkiye'ye getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalatan Galatasaray'da hedef gol sorunun çözmek. Gomis, 2017-18 Süper Lig'de 29 gol atarak, Türkiye Liginde gol kralı olmuştu. Böylece Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını eline geçirmişti.

YILLIK 1.6 MİLYON EURO KAZANACAK

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Galatasaray'da yıllık kazancı 1.6 milyon euro olacağı konuşulan Gomis'in sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen madde Galatasaray taraftarını çok üzmüştü. Gomis cephesinden bu konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

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"GALATASARAY'IN KÜME DÜŞMESİ...''

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Sözleşmesine, ''Galatasaray bu sezon küme düşmezse 250 bin euro daha ödenecek'' maddesini koydurduğu iddia edilen Gomis, bu konuya açıklık getirdi. Fransız golcü, "Kontratım konusuyla ilgili söylentiler beni çok rahatsız etti. Böyle bir durum söz konusu dahi olamaz. Ben Galatasaray'a tekrar şampiyon olmayı geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağız ama Galatasaray'ın küme düşmesi gibi bir durum asla olamaz." dedi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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