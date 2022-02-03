Son dakika: Gedson Fernandes'ten Beşiktaş açıklaması geldi! 'Konuşmak istemiyorum!'

Beşiktaş'ın bonservisini Benfica'dan alarak Galatasaray'a çalım attığı Gedson Fernandes, Rizespor'a kiralandıktan sonra basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş sorusunu yanıtsız bırakan Portekiz oyuncu şu an için o konuyu konuşmak istemediğini söyledi.

"TÜRK ÇAYINI SEVİYORUM"

Gedson Fernandes, "Daha önce Türkiye'de bulunmuştum, Türk çayını seviyorum. Uçakta da çay zevkini tattığım için mutluyum. Başka kulüplerden de teklifler aldım ama artık o tekliflerin bir önemi yok. Çaykur Rizespor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapacağım..." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Gedson Fernandes: "Beşiktaş ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü şu anda Çaykur Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Epeydir oynamadım ama Çaykur Rizespor'da elimden gelenin en iyisini yapacağım..." dedi.

"İLERİSİNİ DAHA SONRA DÜŞÜNECEĞİM"

Gedson Fernandes, "Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim." açıklamasını yaptı.

