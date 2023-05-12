Son dakika: Galatasaray'ın gözü Bayern Münih'te! Gurbetçi yıldız, Türkiye'ye bedavaya gelebilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan günden güne artıyor. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÇIKIŞ MADDESİ

Bild'in haberine göre genç futbolcunun Bayern ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesinde A Takım'da en az 3 maça çıkmaması durumunda çıkış maddesinin yer aldığı belirtildi. Henüz Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Kabadayı'nın çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın da bu ihtimal üzerinde durduğu ve oyuncu için Alman ekibine teklif yaptığı ifade edildi.

Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilen Yusuf Kabadayı, Bayern Münih II'de 18 maça çıktı. Gurbetçi futbolcu, bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.

