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Son dakika: Galatasaray'ın gözü Bayern Münih'te! Gurbetçi yıldız, Türkiye'ye bedavaya gelebilir...

12.05.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasında 5 puan fark olan Galatasaray, gelecek sezon planlamasına başladı. Şampiyon olarak Devler Ligi'nde mücadele etmenin hesaplarını yapan sarı - kırmızılıların gündemine transfer için sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın gözü Bayern Münih'te! Gurbetçi yıldız, Türkiye'ye bedavaya gelebilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan günden güne artıyor. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ

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Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÇIKIŞ MADDESİ

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Bild'in haberine göre genç futbolcunun Bayern ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesinde A Takım'da en az 3 maça çıkmaması durumunda çıkış maddesinin yer aldığı belirtildi. Henüz Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Kabadayı'nın çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

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Galatasaray'ın da bu ihtimal üzerinde durduğu ve oyuncu için Alman ekibine teklif yaptığı ifade edildi.

Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilen Yusuf Kabadayı, Bayern Münih II'de 18 maça çıktı. Gurbetçi futbolcu, bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.

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