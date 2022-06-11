Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, taraftarları heyecanlandırdı! İşte vaatleri...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından yeni başkan belli oldu. Sarı - kırmızılı kulüpte adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında kıyasıya bir yarış geçti. Dursun Özbek, geriden gelerek rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup etti ve Galatasaray'ın yeni başkanı oldu.

İkinci kez Galatasaray Başkanlığı'nı yapacak olan Özbek, seçimin ardından kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu. Özbek'in sözleri, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI;

"GÜZEL BİR YARIŞ OLDU"

"Bu yola benimle çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu."

"BARIŞMANIN ZAMANI GELDİ"

"Yarın bambaşka bir gün. Size vaat ediyorum, Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağım. Hep beraber artık barışmanın zamanı geldi."

"HAZIR MISINIZ?"

"Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber, Galatasaray'ı hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray."

"ÇOK KUVVETLİ PROJELERLE GELİYORUZ"

"Çözüm üretenlerin kazanması gereken bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çok kuvvetli projelerle geliyoruz. Galatasaray için en iyi sonucun çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. 5 bin civarında bir katılım bekliyorum."

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Öte yandan yeni başkan Dursun Özbek seçim salonundan ayrılırken dışarıda bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı.

