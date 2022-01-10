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Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim'den sonra biletini aldı İstanbul'a geliyor

10.01.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Fatih Terim'in gönderilmesini isteyen Yönetim Kurulu üyelerinin Başkan Elmas'a baskı yaptığı uzun süredir konuşuluyordu. Giresunspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası Fatih Terim dönemi sona erdi. Terim sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim'den sonra biletini aldı İstanbul'a geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri! Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile yolları ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Fatih Terim'in yerine düşünülen isimler de belli oldu. Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent ilk aday. Alınan bilgilere göre İspanyol teknik adam yakın zamanda İstanbul'a gelecek.

SON DAKİKA: FATİH TERİM GÖNDERİLDİ! İŞTE GALATASARAY'IN YENİ HOCA ADAYLARI...

Son dakika gelişmesine göre Burak Elmas ve kurmayları yeni teknik direktör için arayışlara başladı. Bülent Korkmaz düşünülen yerli isimler arasında yer alıyor. Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazandığı dönemde takım kaptanlığı yapmıştı.

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BÜLENT KORKMAZ DAHA ÖNCE DE SKİBBE'NİN YERİNE GELMİŞTİ!

Bülent Korkmaz, daha önce Galatasaray'da görev almıştı. 2009 yılında Skibbe'nin gönderilmesinin ardından göreve getirilen Bülent Korkmaz, ikinci kez sarı kırmızılı takımda teknik direktör olarak görev alabilir. Yönetimin asıl hedefi ise bambaşka...

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SON DAKİKA: GALATASARAY'DA İLK ADAY DOMENEC TORRENT!

Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent de Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Işıtan Gün, Torrent ile anlaşma sağlamıştı. Mayıs ayı için anlaşılan Torrent'e yeniden teklif yapılacak.

Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?
Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldıSon dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 59 yorum
Yılmaz Vural'ı istiyoruz.
galatasarayın kaybedeceği bişey yok, fener almadan yılmaz hocayı getirmeliler. adamında içinde kalmaz bizde görrüz ne yapacağını
okan buruk başka yok ıkıncı fatıh terım
torrenti getirin pep ten biseyler kapmistir. bulentin bişey kapacagi adam terim onuda sutladiniz zaten

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