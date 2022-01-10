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Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

10.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fatih Terim'in ekibine katılması için Domenec Torrent ile görüşme yapmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak Domenec Torrent konuşuluyor.

Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

Fatih Terim, Galatasaray Başkan Burak Elmas ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında ayrıldı. Başkan Elmas, telefonla ulaştığı Pep Guardiola’dan eski yardımcısı Domenec Torrent hakkında bilgi aldı. İşte Domenec Torrent hakkında merak edilenler...

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

1962 doğumlu Torrent 60 yaşındadır. Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe adım attı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yaptı. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını üstlendi. Ayrıca Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun önemli isimleri arasında yer aldı.

2018'e gelindiğinde Guardiola'nın ekibinden ayrıldı ve Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmadı. Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Ancak burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevi bıraktı. Torrent 2020'nin kasım ayından beri takımda görev yapmıyor.

Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

86 MAÇTA TAKIM YÖNETTİ

Pep Guardiola'nın izinden giden Torrent onunla 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Ayrıca toplamda 86 maçta takım yönetti. Maçlarda 44 galibiyet, 29 mağlubiyet elde etti.

Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent 4-2-3-1 oyun sistemini tercih etti.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu gelirse kessin başkan yönetim falan aramayın ......bulamazsınız????????????

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