Son dakika: Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu!

Galatasaray, Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirildiğini resmen açıkladı. Fatih Terim'in kulüpten ayrılması sonrası ilk olarak sportif danışman olarak göreve getirilen Luis Campos'a futbol takımı emanet edilmişti. Domenec Torrent'in göreve başlamasının ardından takıma katılan Luis Campos ilk hamlesini yaparak sportif direktör olarak Pasquale Sensibile'yi göreve getirdi.

"BU ALANDA BÜYÜK TECRÜBESİ BULUNAN..."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu,"17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'A ÖNEMLİ HİZMETLERİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Özgür Kalelioğlu, "Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin, Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"CAMPOS'UN ÖNERİ VE YÖNLENDİRMESİYLE..."

Özgür Kalelioğlu, Campos'un bu transferde büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Teknik direktörümüz Domenec Torrent'in göreve başlamasının ardından, Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir." dedi.

"12 OYUNCU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Özgür Kalelioğlu, transfer çalışmalarına da başlandığını açıklayarak, "Bu kapsamda, Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

PASQUALE SENSIBILE KİMDİR?

50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.

