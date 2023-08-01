Son dakika: Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferlerine devam ediyor. Kadrosuna son olarak Mauro Icardi ve Günay Güvenç'i katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha resmen açıkladı. Kadrosundaki Türk oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Aslan, gündemine Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı almıştı.

Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu için Leverkusen ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Geride kalan sezon 36 resmi maça çıkan Demirbay, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

