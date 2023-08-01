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Son dakika: Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi...

01.08.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol olarak kadrosuna Mauro Icardi ve Günay Güvenç'i katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Galatasaray, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay için Bayer Leverkusen ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferlerine devam ediyor. Kadrosuna son olarak Mauro Icardi ve Günay Güvenç'i katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha resmen açıkladı. Kadrosundaki Türk oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Aslan, gündemine Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı almıştı.

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Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu için Leverkusen ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI;

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"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Geride kalan sezon 36 resmi maça çıkan Demirbay, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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