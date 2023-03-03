Son dakika: Galatasaray para basacak! 5 yıldız için toplam 100 milyon euroluk beklenti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkatleri üzerine çeken sarı - kırmızılılar, son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek dünya basınında ses getirmişti.

Kadrosunda dünyaca ünlü birçok ismi barındıran Galatasaray'ın futbolcuları, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOPLAM 100 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, adı Avrupa kulüpleri ile anılan 5 oyuncu için toplam 100 milyon euro değer biçti.

Sarı - kırmızılılar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zanşolo'nun 15 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması durumunda elde edilecek karın yüzde 20'si Roma'ya ödenecek.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak belirlenen ve 2026 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Victor Nelsson için 20 milyon euro ve üzeri rakamlar konuşuluyor.

Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde Rennes takımından 1.1 milyon euroya transfer edilen Sacha Boey için birçok Avrupa kulübü sıraya girerken, Galatasaray'ın kapıyı 15 milyon eurodan açtığı ifade edildi.

İtalyan kulüpleri sarı - kırmızılıların Arsenal'den sezon başınad 6 milyon euroya transfer ettiği Lucas Torreira için sezon sonunu bekliyor. Torreira'nın 15 milyon euro ve üstü bir rakama ayrılması gündemde.

Geçtiğimiz sezondan bu yana performansıyla Galatasaray'ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın dört bir yanından teklif yağıyor. Sarı - kırmızılıların milli futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. (Sabah)

