Son dakika: Galatasaray resmi hesabından yıldız paylaşımı! "Fenerbahçeliyim ama helal olsun"

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti, yalnızca saha içinde değil... Süper Lig'in iki köklü kulübü saha dışında da karşı karşıya gelirken yıldız sayısı tartışması da devam ediyor.

Bu noktada Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti. Halihazırda 22 şampiyonluğu bulunan ve formasında 4 yıldız taşıyan Galatasaray ise konuyla alakalı olarak "Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz." denilirken, "Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübünün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür." ifadeleri kullanılmıştı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM!

Sosyal medyada Galatasaray'ın resmi hesabından oldukça konuşulan bir paylaşım geldi. Bloomberg editörü Benjamin Harvey'in sosyal medya hesabından yaptığı "İstanbul'un ilk kez Michelin'in yıldızını kazanan restaurantları" başlıklı paylaşımını alıntılayan resmi hesabın bu paylaşıma "Yıldızları kazanan restaurant sahiplerine tebrikler, lütfen yıldızlarınıza dikkat edin" notu düşerek yanıtlaması Sarı-Lacivertli taraftarların oldukça tepkisini çekerken, Galatasaray taraftarları ise adeta mest oldu.

"HELAL OLSUN"

Galatasaray'ın bu paylaşımına çoğu Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, yapılan bazı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar Galatasaray'ın bu paylaşımını takdir ederken, "Çok ince görmüşler, Fenerbahçeliyim ama helal olsun" şeklinde yorumda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

????Galatasaray Resmi hesabından Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım!



⭐️“Yıldız alan restorant sahiplerine tebrikler, lütfen yıldızlarınıza dikkat edin ????????” pic.twitter.com/esL8EB3owZ — Mynet Spor (@mynetspor) October 13, 2022



