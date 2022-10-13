SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Galatasaray resmi hesabından yıldız paylaşımı! "Fenerbahçeliyim ama helal olsun"

Son dakika: Galatasaray resmi hesabından yıldız paylaşımı! "Fenerbahçeliyim ama helal olsun"

13.10.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki yıldız savaşları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'dan sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi. 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası açıklamada bulunan Galatasaray, resmi hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray resmi hesabından yıldız paylaşımı! "Fenerbahçeliyim ama helal olsun"

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti, yalnızca saha içinde değil... Süper Lig'in iki köklü kulübü saha dışında da karşı karşıya gelirken yıldız sayısı tartışması da devam ediyor.

Bu noktada Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti. Halihazırda 22 şampiyonluğu bulunan ve formasında 4 yıldız taşıyan Galatasaray ise konuyla alakalı olarak "Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz." denilirken, "Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübünün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibarıyla müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig şampiyonluğu olan kulübüdür." ifadeleri kullanılmıştı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM!

kpjpkj

Sosyal medyada Galatasaray'ın resmi hesabından oldukça konuşulan bir paylaşım geldi. Bloomberg editörü Benjamin Harvey'in sosyal medya hesabından yaptığı "İstanbul'un ilk kez Michelin'in yıldızını kazanan restaurantları" başlıklı paylaşımını alıntılayan resmi hesabın bu paylaşıma "Yıldızları kazanan restaurant sahiplerine tebrikler, lütfen yıldızlarınıza dikkat edin" notu düşerek yanıtlaması Sarı-Lacivertli taraftarların oldukça tepkisini çekerken, Galatasaray taraftarları ise adeta mest oldu.

"HELAL OLSUN"

nknn

Galatasaray'ın bu paylaşımına çoğu Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, yapılan bazı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar Galatasaray'ın bu paylaşımını takdir ederken, "Çok ince görmüşler, Fenerbahçeliyim ama helal olsun" şeklinde yorumda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi açıklama geldi! Cristiano Ronaldo ve Galatasaray...Resmi açıklama geldi! Cristiano Ronaldo ve Galatasaray...
Yeni transferde ortalık karıştı 'G.Saray'a geldiğine bin pişman' denmişti! İtalya'dan flaş açıklamaYeni transferde ortalık karıştı 'G.Saray'a geldiğine bin pişman' denmişti! İtalya'dan flaş açıklama
Emeklilik kararını açıkladı! Taraftar şokta...Emeklilik kararını açıkladı! Taraftar şokta...
Anahtar Kelimeler:
yıldız son dakika fenerbahçe galatasaray şampiyonluklar ak erden süper li devam edecek da, kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Hakan, Barcelona'nın ayarlarıyla oynadı!

Hakan, Barcelona'nın ayarlarıyla oynadı!

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir!

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir!

Galatasaray'da Yunus Akgün harekatı başladı! Teklifi kabul bile etti...

Galatasaray'da Yunus Akgün harekatı başladı! Teklifi kabul bile etti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayattayken bir bir ölü ilan edildiler! Hala inanamıyorlar

Hayattayken bir bir ölü ilan edildiler! Hala inanamıyorlar

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.