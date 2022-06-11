Son dakika: Galatasaray taraftarları ikiye bölündü! Metin Öztürk, "Ben gelseydim, hoca belliydi" dedi ve sosyal medya karıştı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ile yönetiminin yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle seçime gidilmiş ve sarı - kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek olmuştu. Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup ederek Galatasaray'ın 39. başkanı olan Özbek'in teknik direktör tercihi merak ediliyordu.

Galatasaray'da seçime gidileceğinin belli olmasının ardından adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Metin Öztürk, daha sonra adaylıktan vazgeçerek Dursun Özbek'in yönetim kurulunda yer almıştı.

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının ardından konuşan Öztürk, kendisinin seçilmesi halinde getireceği ismi açıklarken, taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ;

"PROJELERİMİZ KUVVETLİ"

"Birleşme hamlesini yapan Dursun Özbek'ti. Eşref Hamamcıoğlu ile beraber seçime hazırlanıyorduk. Dursun başkan bizim doğal liderimiz. Bundan önceki dönemde projelerde biz Dursun Özbek ile istişare ediyorduk. Mevcut yönetim döneminde bu projelerin altyapısı hazırlandı. Burada sadece bize yola devam etmek gerekir. Biz istedik ki Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar dağılsın. Biz Eşref Bey'in de bizimle birleşmesini istedik ama olmadı. İddiamız aynı şampiyon olacağız. Projelerimiz ve inancımız kuvvetli."

"BEN GELSEYDİM HOCAMIZ..."

Metin Öztürk, teknik direktör konusunda gelen soruya ise "Ben gelseydim hocamız Okan Buruk'tu. Şu anda başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak." cevabını verdi.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'in göreve geleceğine dair çıkan iddiaların da gündemde yer alması sonrası Okan Buruk açıklamasından sonra sosyal medyada ikiye bölündü.



