Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transferden vazgeçti! "Onu takımımda istemiyorum"

Son dakika haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u son dakikada Bafetimbi Gomis'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da son olarak kadroya Lucas Torreira ve Dries Mertens isimleri katılmıştı. Bu transferlerin ardından sarı - kırmızılı taraftarları heyecan sararken, uzun süredir gündemde olan orta saha oyuncusu Evander için sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Transferin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da Evander transferi askıya alındı.

TEMASLAR SÜRÜYORDU

Midtylland, Brezilyalı orta saha oyuncusu için ilk olarak 12 milyon euro talep etmiş ancak daha sonra 8 milyon euro seviyesine kadar inmişti. Galatasaray cephesi, bonservis bedelinin daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu.

EVANDER'İN KULÜBÜ NEDENİYLE İPTAL OLDU

Evander, sarı - kırmızılı kulüp ile prensipte anlaştı ancak Midtylland'in görüşmelerdeki katı tavrı nedeniyle Galatasaray diğer transferlerini bitirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, geri çekilme kararı aldı.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen oyuncunun maliyetini de düşünerek alınmasını istemedi.

"EVANDER TRANSFERİNE GEREK YOK"

Orta sahaya yapılan Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö takviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirten Okan Buruk, ayrıca Dries Mertens'in gelişi ile birlikte 10 numara bölgesinde kullanabileceği bir isme daha sahip olduğunun altını çizerek Evander transferini veto etti.



