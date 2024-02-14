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  4. SON DAKİKA: Galatasaray ve Ankaragücü'ne tebliğ edildi! İşte TFF'nin Eryaman stadyumu kararı

SON DAKİKA: Galatasaray ve Ankaragücü'ne tebliğ edildi! İşte TFF'nin Eryaman stadyumu kararı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde konuk olacağı Ankaragücü mücadelesi öncesi maçın hangi statta oynanacağı belirsizliğini korurken TFF konuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Galatasaray mücadelesi öncesi Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsizliğini korurken TFF kararını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKA STATTA OYNAYACAK

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Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi.

ANKARAGÜCÜ ERYAMAN'DA DEVAM EDECEK

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Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

TFF'DEN 3 KULÜBE UYARI

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Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Ev sahibi Kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.

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