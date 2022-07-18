Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tiemoue Bakayoko'yu suçlu sandılar, üstünü aradılar! Rüşvet iddiası...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'ın orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko, aracıyla seyir halindeyken hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.
İtalya'da hem kendi aracı hem de arkadaşlarının bulunduğu araç ile topluca seyahat eden Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko, polis tarafından durduruldu. Arabasından zorla indirilen dünyaca ünlü futbolcuya üst araması yapıldı.
Bu anlar diğer vatandaşlar tarafından kayıt altına alınırken, polislerin Bakayoko'nun arkadaşlarının bulunduğu araca silah doğrulttuğu görüldü.
Olay esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen 27 yaşındaki oyuncunun Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko olduğunu anlayan polisler şoka uğradı.
Sosyal medyaya Bakayoko'nun rüşvet verdiğine dair iddiayla servis edilen görüntülerde polisin aslında başka bir suçluyu aradığı ve ünlü futbolcuyu aradıkları kişiye benzettikleri için arabadan indirdikleri ortaya çıktı.
İtalyan polisi, yaşanan olay sonrasında Bakayoko'dan özür diledi ve oyuncuyu serbest bıraktı.
Tiemoue Bakayoko, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan oyuncular arasındaydı.
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