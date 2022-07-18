Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tiemoue Bakayoko'yu suçlu sandılar, üstünü aradılar! Rüşvet iddiası...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'ın orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko, aracıyla seyir halindeyken hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

ZORLA İNDİRİLDİ, ÜSTÜ ARANDI

İtalya'da hem kendi aracı hem de arkadaşlarının bulunduğu araç ile topluca seyahat eden Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko, polis tarafından durduruldu. Arabasından zorla indirilen dünyaca ünlü futbolcuya üst araması yapıldı.

DİĞER ARACA SİLAH DOĞRULTTULAR

Bu anlar diğer vatandaşlar tarafından kayıt altına alınırken, polislerin Bakayoko'nun arkadaşlarının bulunduğu araca silah doğrulttuğu görüldü.

BAKAYOKO OLDUĞUNU ANLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Olay esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen 27 yaşındaki oyuncunun Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko olduğunu anlayan polisler şoka uğradı.

RÜŞVET İDDİALARI VARDI AMA...

Sosyal medyaya Bakayoko'nun rüşvet verdiğine dair iddiayla servis edilen görüntülerde polisin aslında başka bir suçluyu aradığı ve ünlü futbolcuyu aradıkları kişiye benzettikleri için arabadan indirdikleri ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEYİP, SERBEST BIRAKTILAR

İtalyan polisi, yaşanan olay sonrasında Bakayoko'dan özür diledi ve oyuncuyu serbest bıraktı.

Tiemoue Bakayoko, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan oyuncular arasındaydı.

