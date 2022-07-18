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  4. Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tiemoue Bakayoko'yu suçlu sandılar, üstünü aradılar! Rüşvet iddiası...

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tiemoue Bakayoko'yu suçlu sandılar, üstünü aradılar! Rüşvet iddiası...

18.07.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Serie A devi Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko, İtalya'da aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durduruldu ve zorla indirildi. Polisin üst araması yaptığı Bakayoko neye uğradığını şaşırırken, ünlü futbolcunun görüntüleri sosyal medyaya düştü. Polise rüşvet teklif ettiği iddia edilen Bakayoko'nun yanlış anlama nedeniyle bu harekete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
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Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'ın orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko, aracıyla seyir halindeyken hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

ZORLA İNDİRİLDİ, ÜSTÜ ARANDI

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İtalya'da hem kendi aracı hem de arkadaşlarının bulunduğu araç ile topluca seyahat eden Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko, polis tarafından durduruldu. Arabasından zorla indirilen dünyaca ünlü futbolcuya üst araması yapıldı.

DİĞER ARACA SİLAH DOĞRULTTULAR

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Bu anlar diğer vatandaşlar tarafından kayıt altına alınırken, polislerin Bakayoko'nun arkadaşlarının bulunduğu araca silah doğrulttuğu görüldü.

BAKAYOKO OLDUĞUNU ANLAYINCA ŞOKE OLDULAR

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Olay esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen 27 yaşındaki oyuncunun Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko olduğunu anlayan polisler şoka uğradı.

RÜŞVET İDDİALARI VARDI AMA...

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Sosyal medyaya Bakayoko'nun rüşvet verdiğine dair iddiayla servis edilen görüntülerde polisin aslında başka bir suçluyu aradığı ve ünlü futbolcuyu aradıkları kişiye benzettikleri için arabadan indirdikleri ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEYİP, SERBEST BIRAKTILAR

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İtalyan polisi, yaşanan olay sonrasında Bakayoko'dan özür diledi ve oyuncuyu serbest bıraktı.

Tiemoue Bakayoko, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan oyuncular arasındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
polis İtalya Milan
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