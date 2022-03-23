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Son dakika: Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

23.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklenen performansın çok uzağında kalan Galatasaray'da sezon başında transfer edilen yıldız futbolcu Alexandru Cicaldau için flaş bir gelişme yaşandı. İtalya Ligi Serie A'nın köklü kulübü, Rumen futbolcu için sarı - kırmızılılara teklif yaptı ve anlaşma sağlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon hedeflerinden oldukça uzakta kalan Galatasaray'a transfer için bir son dakika haberi geldi. Sarı - kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için İtalya Ligi Serie A takımlarından bir talip çıktı. İşte haberin detayları...

İtalya'da kümede kalma savaşı veren Sampdoria, bir yandan da transfere yoğunlaşmış durumda.

SAMPDORIA TALİP OLDU!

Serie A ekibi, Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon euro'ya Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Alexandru Cicaldau'ya talip olduğunu sarı - kırmızılı yönetime resmen iletti.

10 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

İtalyan basınının haberine göre; bu teklife oldukça sıcak bakan Galatasaray Yönetimi, Sampdoria yetkilileriyle masaya oturdu ve 8 milyon euro + bonuslarla 10 milyon euro'yu bulan bir bonservis için el sıkıştı.

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"ÖNCE LİGDE KALMALARI GEREKİYOR"

Rumen futbolcunun menajeri Victor Becali, Sampdoria'nın Cicaldau'yu transfer edebilmesi için çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sampdoria'nın Cicaldau'yu transfer etmek için önce ligde kalması gerekiyor. Şu anda kulübün böyle bir problemi var." ifadelerini kullandı.

Alexandru Cicaldau, bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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