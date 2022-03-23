Son dakika: Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

Bu sezon hedeflerinden oldukça uzakta kalan Galatasaray'a transfer için bir son dakika haberi geldi. Sarı - kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için İtalya Ligi Serie A takımlarından bir talip çıktı. İşte haberin detayları...

İtalya'da kümede kalma savaşı veren Sampdoria, bir yandan da transfere yoğunlaşmış durumda.

SAMPDORIA TALİP OLDU!

Serie A ekibi, Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon euro'ya Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Alexandru Cicaldau'ya talip olduğunu sarı - kırmızılı yönetime resmen iletti.

10 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

İtalyan basınının haberine göre; bu teklife oldukça sıcak bakan Galatasaray Yönetimi, Sampdoria yetkilileriyle masaya oturdu ve 8 milyon euro + bonuslarla 10 milyon euro'yu bulan bir bonservis için el sıkıştı.

"ÖNCE LİGDE KALMALARI GEREKİYOR"

Rumen futbolcunun menajeri Victor Becali, Sampdoria'nın Cicaldau'yu transfer edebilmesi için çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sampdoria'nın Cicaldau'yu transfer etmek için önce ligde kalması gerekiyor. Şu anda kulübün böyle bir problemi var." ifadelerini kullandı.

Alexandru Cicaldau, bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



