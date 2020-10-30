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  4. SON DAKİKA! Göztepe-Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi!

SON DAKİKA! Göztepe-Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 30.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı ve diğer liglerdeki 3 maç yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

SON DAKİKA! Göztepe-Alanyaspor maçı deprem nedeniyle ertelendi!

İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

Göztepe-Alanyaspor
Menemenspor-Ankaraspor
Altınordu-Bandırmaspor
Bergama Belediyespor-Kozan Spor

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