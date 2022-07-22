Son dakika haberi! 2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu... Her şey ortaya çıktı!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu'nu Okan Buruk ikna edip takımda kalmasını sağlamıştı. Sezon başı kampında Van Aanholt ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu taliplerini korkuttu.

AVRUPA DEVLERİNDEN RET YEDİ!

Kerem Aktürkoğlu'nun saha içinde agresif bir tutum sergilemesinin yanı sıra saha dışında da kavga olaylarına karışmasından dolayı Avrupa devleri Kerem için olumsuz rapor verdi. Okan Buruk'un da dikkatini çeken bu olay karşısında bir hayli şaşırdığı ve Kerem ile özel bir toplantı yapacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ÖRNEĞİ AKILLARA GELDİ

Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından izlendiği bilinen Sergen Yalçın'ın transferi de saha dışındaki etkenlerden dolayı iptal olmuş ve kariyerine Türkiye'de devam etmek zorunda kalmıştı.



