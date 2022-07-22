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  4. Son dakika haberi! 2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu... Her şey ortaya çıktı!

Son dakika haberi! 2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu... Her şey ortaya çıktı!

22.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'daki geleceği henüz belli olmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Marcao'nun kendisine saldırmasıyla sezona başlayan Kerem, bu sezonun başında da aynı tarz bir olay yaşadı. Van Aanholt'la kavgası medyaya düşen genç oyuncu hakkında Avrupa'nın devleri olumsuz rapor verdi. Transferler bu yüzden askıya alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi! 2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu... Her şey ortaya çıktı!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu'nu Okan Buruk ikna edip takımda kalmasını sağlamıştı. Sezon başı kampında Van Aanholt ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu taliplerini korkuttu.

AVRUPA DEVLERİNDEN RET YEDİ!

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Kerem Aktürkoğlu'nun saha içinde agresif bir tutum sergilemesinin yanı sıra saha dışında da kavga olaylarına karışmasından dolayı Avrupa devleri Kerem için olumsuz rapor verdi. Okan Buruk'un da dikkatini çeken bu olay karşısında bir hayli şaşırdığı ve Kerem ile özel bir toplantı yapacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ÖRNEĞİ AKILLARA GELDİ

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Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından izlendiği bilinen Sergen Yalçın'ın transferi de saha dışındaki etkenlerden dolayı iptal olmuş ve kariyerine Türkiye'de devam etmek zorunda kalmıştı.


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