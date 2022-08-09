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  4. Son dakika haberleri! Ajax'tan tarihe geçecek transfer! Trabzonspor'un genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, 10 miyon Euro'ya gidiyor...

Son dakika haberleri! Ajax'tan tarihe geçecek transfer! Trabzonspor'un genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, 10 miyon Euro'ya gidiyor...

09.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı transfer ediyor. Stoperde forma giyen Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibiyle görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağladığı öğrenildi. Ajax'ın Trabzonspor'a Ahmetcan Kaplan için 10 milyon Euro gibi bir bedel ödeyeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Ajax'tan tarihe geçecek transfer! Trabzonspor'un genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, 10 miyon Euro'ya gidiyor...
Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri! Trabzonspor'dan tarihe geçecek bir transfer hamlesi geliyor. Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Ajax'ın Trabzonspor altyapısından çıkan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

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Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax'ın, 19 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ve Trabzonspor ile görüşme halinde olduğu aktarıldı. Trabzonspor'a 10 milyon Euro gibi bir bedel ödemeye hazır olan Ajax'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

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19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın potansiyeline inanan Ajax'ın genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Ahmetcan Kaplan'ın da Avrupa'da forma giymek istemesinden dolayı Trabzonspor'dan ayrılmaya sıcak bakması bu transferi kolaylaştırdı.


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