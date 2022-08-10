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SON DAKİKA: Herkes şaşkın! Fenerbahçe taraftarı tepkisini köprüye yazdı

10.08.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonu Ümraniyespor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle açan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç taraftarı hiç de memnun etmedi... Sarı-Lacivertli ekipte kadroya yapılan takviyeler taraftarlarca yeterli bulunmazken, özellikle gol yollarında bir ismin daha kadroya katılması için taraftara baskılar sürüyor. Taraftarlar tarafından yapılan son hamle ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Herkes şaşkın! Fenerbahçe taraftarı tepkisini köprüye yazdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'i ligin yeni takımlarından Ümraniyespor karşısında alınan 3-3'lük beraberlikle açarken karşılaşmanın yankıları sürüyor. Sezon öncesi kadrosunu yaptığı 10 transferle güçlendiren Sarı-Lacivertli ekipte Ümraniyespor karşısında son dakikalarda alınan 3-3'lük beraberlik tepkilere neden oldu.

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ!

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Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle forvet gerekli takviyelerin yapılmamasından şikayet ederken, bu durumu ilginç bir şekilde prosto ederek yönetime oldukça farklı bir yöntemle mesaj gönderdi.

"FORVET İSTİYORUZ"

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Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Sarı-Lacivertli ekipte taraftar forvet özlemini 15 Temmuz Şehitler köprüsüne lazer ile "Başkan forvet istiyoruz" yazısını lazerle yansıtarak gösterdi ve bu konuya dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Taraftarın ilginç yöntemi sosyal medyada da kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kısa sürede gündem oldu.


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Ali Koç fenerbahçe forvet köprü tepki
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