Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki sakatlığı açıkladı! 6 ay yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan ve sezonu Yeni Malatyaspor deplasmanında kapatacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş bir açıklama geldi.

Sarı - lacivertli takımın çalıştırıcısı, sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'nin çapraz bağlarının koptuğunu belirtti ve milli futbolcunun sahalardan 6 ay uzak kalacağını açıkladı.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ;

"İkinci yarıda en çok puan alan, en çok maç kazanan ve en çok gol atan takımız. Son 5-6 haftadır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hepsi darbeye bağlı sakatlıklar. Nazım, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 6 ay futbol oynayamayacak."

