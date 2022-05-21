SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki sakatlığı açıkladı! 6 ay yok...

Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki sakatlığı açıkladı! 6 ay yok...

21.05.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i Yeni Malatyaspor deplasmanında kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sarı - lacivertli taraftarları üzen bir haber verdi. Kartal, sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki sakatlığı açıkladı! 6 ay yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan ve sezonu Yeni Malatyaspor deplasmanında kapatacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş bir açıklama geldi.

Sarı - lacivertli takımın çalıştırıcısı, sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'nin çapraz bağlarının koptuğunu belirtti ve milli futbolcunun sahalardan 6 ay uzak kalacağını açıkladı.

fq_pv5gx0aabeu0_jfif

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ;

"İkinci yarıda en çok puan alan, en çok maç kazanan ve en çok gol atan takımız. Son 5-6 haftadır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hepsi darbeye bağlı sakatlıklar. Nazım, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 6 ay futbol oynayamayacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de çıldırttı! Şimdi ise şov yapıyor...Fenerbahçe'de çıldırttı! Şimdi ise şov yapıyor...
Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...
Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig İsmail Kartal Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

3600 ek göstergeye 3 ara kademe formülü

3600 ek göstergeye 3 ara kademe formülü

Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım!

Kerem Aktürkoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım!

Tarih Mbappe transferini asla unutmayacak!

Tarih Mbappe transferini asla unutmayacak!

Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Samsunspor ile anlaşma sağladı! Fatih Terim...

Bu kez Türkiye'de görüldü! Beşiktaş-Konyaspor maçında ilginç an...

Bu kez Türkiye'de görüldü! Beşiktaş-Konyaspor maçında ilginç an...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.