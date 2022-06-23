Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye son kıyağını yaptı! Abdülkerim Bardakcı'yı o getirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak inişli çıkışlı grafiğin ardından göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör yönetiminde büyük bir çıkış yakalamış ve ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapmıştı. Kartal'ın bu başarısı camiada büyük beğeni toplarken, yönetim sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli çalıştırıcıya veda etmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ayrıldı, yerine Jorge Jesus getirildi ancak Kartal'ın göstermiş olduğu olumlu etki camiada hala devam ediyor.

RAPOR HAZIRLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon takıma dokunuşuyla sarı - lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan teknik direktör İsmail Kartal, detaylı bir rapor hazırlayarak lig sonunda yönetime sunmuştu.

LİSTE BAŞI ABDÜLKERİM'Dİ

İsmail Kartal'ın sunduğu raporda transferi için olumlu bakılan oyuncular listesinin başında Abdülkerim Bardakcı'nın geldiği öğrenildi.

JESUS'UN VE YÖNETİMİN ELİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Eski öğrencisinin Fenerbahçe'ye transfer edilmesi gerektiğini belirten Kartal, Kim Min-Jae'nin olası ayrılığı durumunda hem Jorge Jesus'un hem de yönetimin elini kolaylaştırmış oldu.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Fenerbahçe'de yeni sezonun Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'dan sonra üçüncü transferi olacak olan Abdülkerim Bardakcı için detaylar da belli oldu.

BONSERVİSİ VE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Sarı - lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray ile yarışa girdiği Bardakcı için Konyaspor'a 3.3 milyon euro + 1 oyuncu takası teklifini sundu ve yeşil - beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

İSMAİL KARTAL'DAN ABDÜLKERİM'E BÜYÜLÜ DOKUNUŞ

Konyaspor'un altyapısından yetişen futbolcunun kariyerinde sarı-lacivertli takımı yarım sezonda Şampiyonlar Ligi hedefine taşıyan İsmail Kartal önemli yer tutuyor.

Abdülkerim, 2020 yılına kadar Konyaspor tarafından Selçukluspor, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay olmak üzere 6 farklı kulübe kiralandı.

İsmail Kartal'ın yeşil-beyazlılara gelmesi, Bardakçı'nın da kaderini değiştirdi. Takımda tutuldu ve düzenli olarak oynamaya başladı.



