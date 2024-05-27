SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı!

Son dakika... Fenerbahçe ve Galatasaray’ın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı vereceğini ancak ipi Fenerbahçe’nin göğüsleyeceğini söyleyen astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın ligi zirvede bitirmesi sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayında küfürler savurmuştu. Yaşanan bu durum sonrası savcılık astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.
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